Uber își extinde serviciile: aplicația este disponibilă și la Târgu Jiu

Locuitorii din Târgu Jiu au acum la dispoziție o nouă alternativă de transport: aplicația Uber. Lansarea a avut loc simultan în patru orașe – Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Reșița și Slobozia.

Pentru a marca intrarea pe piață, noii utilizatori din municipiul reședință de județ pot folosi codul promoțional SALUTTARGUJIU, prin care beneficiază de două curse gratuite cu UberX, în valoare de până la 20 de lei fiecare.

„Ne străduim constant să ne extindem prezența și să facem tehnologia noastră accesibilă pentru cât mai mulți români. Înțelegem nevoia de opțiuni de transport eficiente și suntem încântați să oferim comunității din Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Reșița și Slobozia un serviciu modern, care conectează pasagerii cu șoferii şi le asigură o călătorie în siguranță până la destinație”, a declarat Ana Maria Borlovan, General Manager Uber România, Ungaria, Croația, Ucraina și Cehia.