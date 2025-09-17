Tribunalul Gorj a alocat fonduri pentru modernizarea Judecătoriei Târgu-Cărbunești

Tribunalul Gorj a anunțat alocarea de fonduri și inițierea procedurii de achiziție pentru realizarea documentației tehnice necesare proiectului de „Reparație capitală, reabilitare și modernizare a sediului Judecătoriei Târgu Cărbunești”.

Contractul vizează servicii de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), studii de teren și documentații tehnice necesare obținerii avizelor și autorizațiilor.

Valoarea estimată a achiziției este de 438.016 lei, iar data limită pentru depunerea ofertelor este 29 septembrie.

Prin acest proiect, Tribunalul Gorj urmărește reabilitarea și modernizarea sediului Judecătoriei Târgu-Cărbunești, în scopul asigurării unor condiții optime de desfășurare a activității personalului instanței, a justițiabililor și a persoanelor private de libertate.

Etapele de realizare a serviciilor de proiectare

Activitățile prevăzute în contract se vor derula în două etape principale:

Etapa I – Elaborare studii:

studii geotehnice;

studii privind identificarea, protejarea și relocarea utilităților și instalațiilor;

studiu topografic (ridicare topografică).

Etapa II – Elaborare documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI):

amenajare exterioară, incluzând spații verzi și iluminat ambiental;

documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI);

documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor, inclusiv avizul de securitate la incendiu, precum și plata taxelor aferente.

