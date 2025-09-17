spot_img
    Bila Alba

    Câine lovit de mașină, recuperat de autorități

    Un câine, lovit de un autoturism, noaptea trecută, a primit îngrijirile necesare după ce autoritățile l-au preluat și dus la o clinică veterinară.
    „În urma unui apel la 112, echipa noastră s-a deplasat noaptea trecută în municipiul Târgu Jiu pentru a salva un câine de rasă metis, lovit de un autoturism. Animalul a fost transportat de urgență la o clinică veterinară din oraș, unde primește îngrijirile necesare.

    Sperăm ca starea câinelui să se îmbunătățească și acesta să își revină.

    Regretăm faptul că persoana care l-a lovit nu a anunțat incidentul, lucru care ar fi permis o intervenție mai rapidă și șanse mai mari de recuperare.

    Facem apel la responsabilitate și empatie din partea tuturor participanților la trafic. Anunțarea imediată a unor astfel de situații poate salva aceste suflete”, a transmis directorul Serviciului de Protecție a animalelor Gorj, Luis Popa

