Zece mii de voluntari la Let’s Do It

Peste zece mii de voluntari s-au înscris pentru acțiunea Let’s Do It, Romania! care va avea loc sâmbătă. Împreună vom transmite un semnal de alarmă prin care vom arăta că locul deșeurilor nu este pe câmpuri, pe malul apelor sau în păduri. Locul deșeurilor este în spațiile special amenajate.

„Toți voluntarii vor primi saci și mănuși, iar deșeurile colectate vor fi ridicate gratuit de către operatorii de salubrizare. O parte dintre materialele necesare acestei acțiuni au fost puse la dispoziție de operatorul Iridex Group Salubrizare.

Reprezentanții Consiliului Județean Gorj, domnul președinte Cosmin Popescu și doamna vicepreședintă Anca Bordușanu, împreună cu prefectul județului Gorj și cu domnul Șerban Predescu, vor participa la acțiune alături de ADIS Gorj, într-o zonă din municipiul Târgu Jiu.

Această mobilizare arată că prin implicare și responsabilitate putem contribui la un județ mai curat și la un mediu mai sănătos pentru toți”, a transmis Luis Popa.