Târgu Jiu: Accidentul care a șocat opinia publică

Un accident rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale a avut loc în parcarea mall-ului din Târgu Jiu. O șoferiță a pierdut controlul volanului in timp ce aștepta la barieră să ia tichetul și a ajuns cu mașina în stradă. În drumul ei a azvârlit pe carosabil o altă mașină, parcată regulament. Incidentul a fost surprins de camerele video. Doar o minune a făcut ca pe trotuar să nu fie niciun pieton sau vreo mașină să circule pe banda de mers, altfel impactul ar fi fost fatal.



