Un liceu important din Târgu Jiu anunță că nu va fi organizată o festivitate de deschidere a anului școlar

Conducerea Colegiului Național „Spiru Haret“ din Târgu Jiu i-a anunțat pe părinți și elevi că obișnuita festivitate de deschiderea a noului an școlar 2025-2026 nu va mai avea loc în curtea liceului.

„Debutul anului școlar 2025-2026 se va desfășura conform următorului program, în data de 8 septembrie 2025:

Elevii claselor de început de ciclu – întâlniri cu echipa managerială si cu profesorii diriginți/ învățătorii, în Amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret”, astfel:

– elevii claselor Pregătitoare: ora 9.00

– elevii claselor a V-a: ora 10.00

– elevii claselor a IX-a: ora 11.00

Program școlar:

– clasele care desfășoară ore în schimbul de dimineață – interval orar: 9.00-12.00

– clasele care desfășoară ore în schimbul de după-amiază – interval orar: 12.00-15.00

Activitățile vor fi coordonate de către profesorii diriginți/învățători și constau în distribuirea manualelor școlare și în prezentarea regulamentelor specifice.

Începând cu data de 9 septembrie 2025, programul școlar se va desfășura conform orarului stabilit“, este mesajul transmis de conducerea CNSH.