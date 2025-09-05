Un liceu important din Târgu Jiu anunță că nu va fi organizată o festivitate de deschidere a anului școlar

Conducerea Colegiului Național „Spiru Haret“ din Târgu Jiu i-a anunțat pe părinți și elevi că obișnuita festivitate de deschiderea a noului an școlar 2025-2026 nu va mai avea loc în curtea liceului.
„Debutul anului școlar 2025-2026 se va desfășura conform următorului program, în data de 8 septembrie 2025:
Elevii claselor de început de ciclu – întâlniri cu echipa managerială si cu profesorii diriginți/ învățătorii, în Amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret”, astfel:
– elevii claselor Pregătitoare: ora 9.00
– elevii claselor a V-a: ora 10.00
– elevii claselor a IX-a: ora 11.00
Program școlar:
– clasele care desfășoară ore în schimbul de dimineață – interval orar: 9.00-12.00
– clasele care desfășoară ore în schimbul de după-amiază – interval orar: 12.00-15.00
Activitățile vor fi coordonate de către profesorii diriginți/învățători și constau în distribuirea manualelor școlare și în prezentarea regulamentelor specifice.
Începând cu data de 9 septembrie 2025, programul școlar se va desfășura conform orarului stabilit“, este mesajul transmis de conducerea CNSH.
