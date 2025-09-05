spot_img
23 C
Târgu Jiu
vineri, septembrie 5, 2025
Altele
    AcasăActualitateUn liceu important din Târgu Jiu anunță că nu va fi organizată...
    ActualitateHeadlines

    Un liceu important din Târgu Jiu anunță că nu va fi organizată o festivitate de deschidere a anului școlar

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    270
    Conducerea Colegiului Național „Spiru Haret“ din Târgu Jiu i-a anunțat pe părinți și elevi că obișnuita festivitate de deschiderea a noului an școlar 2025-2026 nu va mai avea loc în curtea liceului.
    „Debutul anului școlar 2025-2026 se va desfășura conform următorului program, în data de 8 septembrie 2025:
    Elevii claselor de început de ciclu – întâlniri cu echipa managerială si cu profesorii diriginți/ învățătorii, în Amfiteatrul Colegiului Național „Spiru Haret”, astfel:
    – elevii claselor Pregătitoare: ora 9.00
    – elevii claselor a V-a: ora 10.00
    – elevii claselor a IX-a: ora 11.00
    Program școlar:
    – clasele care desfășoară ore în schimbul de dimineață – interval orar: 9.00-12.00
    – clasele care desfășoară ore în schimbul de după-amiază – interval orar: 12.00-15.00
    Activitățile vor fi coordonate de către profesorii diriginți/învățători și constau în distribuirea manualelor școlare și în prezentarea regulamentelor specifice.
    Începând cu data de 9 septembrie 2025, programul școlar se va desfășura conform orarului stabilit“, este mesajul transmis de conducerea CNSH.
    Articolul precedent
    Îsi făceau veacul pe lângă Complexul Studențesc din Timișoara! Gorjeni fără casă, duși la o instituție de protecție socială
    Articolul următor
    Rechizite pentru copiii din zone vulnerabile
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!