Îsi făceau veacul pe lângă Complexul Studențesc din Timișoara! Gorjeni fără casă, duși la o instituție de protecție socială

11 adulţi şi un minor de 10 ani au fost predaţi de poliţiştii locali la centrele sociale din Timișoara, după ce au fost găsiți în zona complexului studențesc din oraș. Printre respectivii și gorjeni fără locuință.

Poliţiştii locali din cadrul Serviciilor Protecţia Mediului, Siguranţă şi Ordine Publică, Compartiment Intervenţie Rapidă, împreună cu poliţişti de la Secţia 2, de la Biroul pentru Centrul Universitar şi alte structuri, precum şi reprezentanţi ai societăţii de salubrizare Retim au acţionat ieri în zona Complexului Studenţesc pentru luarea măsurilor legale în cazul persoanelor fără adăpost care au fost identificate în această locaţie.

Pe lângă constatările din teren, la Poliţia Locală au fost înregistrate şi mai multe sesizări prin care cetăţenii semnalau faptul că în campus se află persoane care apelează la mila publică sau şi-au amenajat locuri de dormit, strângând în jur tot felul de resturi, creând astfel disconfort locuitorilor din acest perimetru. În cadrul acţiunii, poliţiştii locali au preluat şi transportat la centrul social de pe Str. Telegrafului al Direcţiei de Asistenţă Socială un număr de 10 persoane din judeţe precum Caraş Severin, Prahova, Gorj, Hunedoara, Arad, Braşov şi Timiş. O femeie cu fiul său minor, de 10 ani, veniţi din localitatea Nicolinţ, Caraş Severin, depistaţi de Aleea Studenţilor, au fost predaţi la Centrul Regina Maria al DGASPC Timiş. Cei depistaţi se aflau în dreptul mai multor cămine studenţeşti precum C14, C3, C2 C9, C22, inclusiv pe spaţiile verzi. Zona a fost igienizată, rămânând în continuare în atenţia poliţiştilor locali spre monitorizare. Atragem din nou atenţia cetăţenilor să nu le mai ofere bani pentru că în acest fel sunt menţinuţi în stradă, iar banii primiţi îi consumă pentru a-şi procura alcool şi alte substanţe, nu pentru a se întreţine decent.