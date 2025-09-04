spot_img
29.6 C
Târgu Jiu
joi, septembrie 4, 2025
Altele
    AcasăEvenimentÎsi făceau veacul pe lângă Complexul Studențesc din Timișoara! Gorjeni fără casă,...
    Eveniment

    Îsi făceau veacul pe lângă Complexul Studențesc din Timișoara! Gorjeni fără casă, duși la o instituție de protecție socială

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    10

    11 adulţi şi un minor de 10 ani au fost predaţi de poliţiştii locali la centrele sociale din Timișoara, după ce au fost găsiți în zona complexului studențesc din oraș. Printre respectivii și gorjeni fără locuință.

    Poliţiştii locali din cadrul Serviciilor Protecţia Mediului, Siguranţă şi Ordine Publică, Compartiment Intervenţie Rapidă, împreună cu poliţişti de la Secţia 2, de la Biroul pentru Centrul Universitar şi alte structuri, precum şi reprezentanţi ai societăţii de salubrizare Retim au acţionat ieri în zona Complexului Studenţesc pentru luarea măsurilor legale în cazul persoanelor fără adăpost care au fost identificate în această locaţie.

    Pe lângă constatările din teren, la Poliţia Locală au fost înregistrate şi mai multe sesizări prin care cetăţenii semnalau faptul că în campus se află persoane care apelează la mila publică sau şi-au amenajat locuri de dormit, strângând în jur tot felul de resturi, creând astfel disconfort locuitorilor din acest perimetru. În cadrul acţiunii, poliţiştii locali au preluat şi transportat la centrul social de pe Str. Telegrafului al Direcţiei de Asistenţă Socială un număr de 10 persoane din judeţe precum Caraş Severin, Prahova, Gorj, Hunedoara, Arad, Braşov şi Timiş. O femeie cu fiul său minor, de 10 ani, veniţi din localitatea Nicolinţ, Caraş Severin, depistaţi de Aleea Studenţilor, au fost predaţi la Centrul Regina Maria al DGASPC Timiş. Cei depistaţi se aflau în dreptul mai multor cămine studenţeşti precum C14, C3, C2 C9, C22, inclusiv pe spaţiile verzi. Zona a fost igienizată, rămânând în continuare în atenţia poliţiştilor locali spre monitorizare. Atragem din nou atenţia cetăţenilor să nu le mai ofere bani pentru că în acest fel sunt menţinuţi în stradă, iar banii primiţi îi consumă pentru a-şi procura alcool şi alte substanţe, nu pentru a se întreţine decent.

    Articolul precedent
    Închidem centrale pe cărbune, crește prețul energiei! Ministrul Ivan face o analiză asupra zăcămintelor din Hunedoara şi Gorj
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!