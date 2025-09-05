Rechizite pentru copiii din zone vulnerabile

Copiii din medii vulnerabile, din Gorj, ajutați să meargă la școală cu tot ce le trebuie. La început de an școlar, 160 de copii din medii defavorizate din județul Gorj primesc ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare esențiale, datorită unei sponsorizări în valoare de peste 16.000 lei, oferită de către Fundația ”Raza Aurie”, reprezentată de familia Ilinca Ilie și Monica.

Acțiunea se desfășoară în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj, care a identificat beneficiarii, copii din ciclul primar (clasa pregătitoare și clasele I-IV) aflați în atenția instituției, reprezentații Direcției ocupându-se și de distribuirea materialelor școlare.

Au fost pregătite 24 de ghiozdane pentru clasa pregătitoare, 30 pentru clasa I, 30 pentru clasa a II-a, 44 pentru clasa a III-a și 32 pentru clasa a IV. Fiecare copil primește câte un ghiozdan, în care se află: caiete, pixuri, creioane colorate, acuarele, bloc de desen, riglă, radieră, ascuțitoare, penar și alte materiale utile la clasă și pentru efectuarea temelor.

„Mulțumim Fundației ”Raza Aurie” pentru că a continuat și anul acesta tradiția de a fi aproape de copiii din comunitate, care au cea mai mare nevoie de sprijin. Este important ca fiecare copil să aibă șansa unui început bun în noul an școlar, iar educația nu trebuie să fie un privilegiu, ci un drept real pentru toți.

Totodată, apreciem sprijinul oferit de către o familia de medici renumiți din Târgu-Jiu, care a oferit rechizite pentru 10 copii de gimnaziu. Mulțumim, pe această cale, pentru solidaritate și pentru ajutorul acordat acestor copiii.

Ne bucurăm că oameni cu suflet mare din județul nostru se alătură mereu Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și vin în sprijinul beneficiarilor noștri de fiecare dată când este marcat un eveniment important din an, fie că este vorba despre începerea școlii sau sărbători. Le mulțumim tuturor pentru colaborare și le dorim mult succes în tot ceea ce fac!, a transmis directorul general al DGASPC Gorj, Laurențiu Diaconescu.