Un nou proiect finalizat pentru infrastructura din Gorj

A fost finalizat un nou tronson de drum județean în Gorj. Astfel, Consiliul Județean Gorj a recepționat lucrările la obiectivul de investiții „Reabilitare drum județean DJ 605C, km 13+300 – km 15+274, comuna Alimpești”, cu o lungime totală de 2 km.

Investiția, finanțată din bugetul propriu al județului Gorj, are o valoare de 5,3 milioane lei (cu TVA) și contribuie la creșterea siguranței și a confortului rutier pentru locuitorii zonei.

Perioada de garanție este de 60 de luni, iar lucrările au constat în modernizarea carosabilului, amenajarea rigolelor, podețelor și a elementelor de siguranță rutieră.

” Investim în drumuri mai sigure și mai bune pentru gorjeni!*, transmite Cosmin Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj.