Gorjeanul din Căpreni, înecat într-un lac din Germania, găsit după o lună și jumătate de căutări! Corpul, la o adâncime de 16 metri

Corpul gorjeanului de 46 de ani, înecat pe 31 august într-un lac din Germania, a fost găsit după o lună și jumătate de căutări. Lacul a fost închis de autoritățile germane iar căutările s-au realizat de către scafandrii Poliției din Hamburg. Abia ieri după-amiază, corpul a fost găsit la o adâncime de 16 metri, în locul indicat de martorii tragediei, printre cei care au intrat atunci la scăldat în lac se află și fratele victimei. Marți după-amiază, scafandrii poliției bavareze au reușit să găsească și să recupereze persoana dispărută, și asta în doar zece minute de scufundări! Grupul de scufundători al poliției din Hamburg a cerut ajutor bavarezilor, deoarece nurnbergienii sunt dotați cu echipament special. Sonarul multibam „Artemis” acționează ca o lanternă acustică sub apă. Chiar și în întuneric complet sau cu vizibilitate minima prin materiale plutitoare, un scafandru poate vedea la aproximativ 15 metri distanță pe ecranul dispozitivului de dimensiune volanului – cu ajutorul semnalelor acustice emise și reflectate de obiecte sau persoane.

