spot_img
11.1 C
Târgu Jiu
miercuri, octombrie 15, 2025
Altele
    AcasăEvenimentGorjeanul din Căpreni, înecat într-un lac din Germania, găsit după o lună...
    Eveniment

    Gorjeanul din Căpreni, înecat într-un lac din Germania, găsit după o lună și jumătate de căutări! Corpul, la o adâncime de 16 metri

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    191

    Corpul gorjeanului de 46 de ani, înecat pe 31 august într-un lac din Germania, a fost găsit după o lună și jumătate de căutări. Lacul a fost închis de autoritățile germane iar căutările s-au realizat de către scafandrii Poliției din Hamburg. Abia ieri după-amiază, corpul a fost găsit la o adâncime de 16 metri, în locul indicat de martorii tragediei, printre cei care au intrat atunci la scăldat în lac se află și fratele victimei. Marți după-amiază, scafandrii poliției bavareze au reușit să găsească și să recupereze persoana dispărută, și asta în doar zece minute de scufundări! Grupul de scufundători al poliției din Hamburg a cerut ajutor bavarezilor, deoarece nurnbergienii sunt dotați cu echipament special. Sonarul multibam „Artemis” acționează ca o lanternă acustică sub apă. Chiar și în întuneric complet sau cu vizibilitate minima prin materiale plutitoare, un scafandru poate vedea la aproximativ 15 metri distanță pe ecranul dispozitivului de dimensiune volanului – cu ajutorul semnalelor acustice emise și reflectate de obiecte sau persoane.

     

    Articolul precedent
    Un nou proiect finalizat pentru infrastructura din Gorj
    Articolul următor
    Conflict în Coaliție: USR dă Guvernul în judecată
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026
    GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj
    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    error: Content is protected !!