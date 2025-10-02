Un parc din Târgu Jiu a fost irigat în timp ce afară ploua abundent. Dăianu: „Înțelegem nemulțumirea oamenilor și vom lua măsuri“

Parcul Lido, din Târgu Jiu, a fost irigat joi, 2 octombrie, chiar dacă afară ploua din abundență. Ana Maria Vîlcu a realizat o serie de fotografii și le-a postat pe Facebook: „Rugam pe cei responsabili de întreținerea parcurilor, să oprească irigarea solului, ca ne dă Dumnezeu apă zilele acestea, suficient !!

p.s încercați să nu vă mai revoltați la nemulțumirile noastre, ale cetățenilor, ca ne-am săturat de atâția «Dorei», a transmis Ana Maria Vîlcu.

Directorul Edilitara: „Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru situația creată“

Adrian Dăianu, directorul Edilitara, a spus că a spus că își asumă greșeala și că instalații sunt automatizate: „Ne asumăm întreaga responsabilitate pentru situația creată și ne cerem scuze cetățenilor. Începând de astăzi, de la ora 09:00, toate sistemele de irigații din parcurile orașului au fost oprite.

Instalațiile de irigații sunt automatizate, funcționând după un program orar prestabilit. Din păcate, aceste sisteme nu pot detecta condițiile meteo (ploaie sau soare) și nu pot fi programate să țină cont de acestea. Înțelegem nemulțumirea oamenilor și vom lua măsuri pentru a optimiza modul de utilizare a instalațiilor, astfel încât să evităm pe viitor situații similare. Regretăm faptul că, de fiecare dată, anumite scăpări inevitabile sunt speculate și transformate în atacuri menite să denigreze activitatea noastră. Noi credem că transparența și dialogul cu cetățenii sunt cele mai bune soluții și vom continua să fim deschiși în a recunoaște și corecta greșelile“.