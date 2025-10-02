Bolojan, între concedieri în rândul angajaților și subvenții consistențe pentru partidele politice

Deși se plângea că nu există fonduri și România riscă să ajungă în colaps, amenințând cu concedierii colective, premierul Ilie Bolojan continuă să risipească bani pe subvenții pentru partidele politice. La preluarea mandatului vorbea de un ” sacrificiu” comun, însă cifrele îl contrazic.

În urma alegerilor din 2024, opt partide (PNL, USR, PSD, AUR și POT),primesc subvenții, din care 2 (PMP și Forța Dreptei) pentru rezultatele de la locale. Până în luna septembrie, inclusiv, acestea au primit 173 de milioane de lei, iar până la finalul anului ar trebui să primească 284 de milioane de lei. Din acest total, partidele au cheltuit 174 milioane de lei până în august, din care 92 de milioane, adică aproape 53%, pentru presă și propagandă.