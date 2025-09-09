Accident la Drăguțești. Victimă la spital!

AcasăEvenimentAccident la Drăguțești. Victimă la spital!EvenimentAccident la Drăguțești. Victimă la spital!By Radu Istudor09/09/2025 06:180266AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Un accident rutier a avut lco în localitatea Drăguțești. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de un autoturism. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de prim ajutor. În zonă s-a circulat restricționat din cauza incidentului.Apreciază:Apreciază Încarc... AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Articolul precedentVIDEO Au început cursurile printre schele la o școală din Târgu JiuArticolul următorAsociațiile persoanelor cu dizabilități sunt revoltate după ce Guvernul Bolojan vrea să taie scutirea de impozit pe clădire și pe autoturismRadu Istudorhttp://www.igj.roTe-ar mai putea interesa EvenimentLiderii sindicali din educație nu renunță la proteste! Se simte iz de grevă generală 08/09/2025 19:38 EvenimentI-a luat la ocazie și l-au bătut 08/09/2025 11:00 EvenimentScandal în Mătăsari. 4 bărbați reținuți 08/09/2025 10:56 LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspunsComentariu:Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Nume:*Introduceți aici numele dvs. Email:*Ați introdus o adresă de e-mail incorectă!Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail aici Website: Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Δ Ultima oră!Lucrări de consolidare și restaurare de aproape 2 milioane de euro la Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” – Cămărășeasca 09/09/2025 09:33 Încă cinci localități din Gorj vor primi microbuze electrice pentru transportul elevilor 09/09/2025 09:30 Primul tren electric interregional produs în Polonia va ajunge și la Târgu Jiu 09/09/2025 09:26 Noul an școlar a început și în școlile comasate: Festivitate la LPS și la „Pompiliu Marcea” 09/09/2025 08:18 Încărcați mai multeComentarii recente Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj! Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia