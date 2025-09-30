VIDEO Gheață pe Transalpina. Circulația dintre Rânca și Obârșia Lotrului a fost închisă

Circulația pe Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, a fost închisă din cauza ninsorii. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova au anunțat că pe carosabil s-a format gheață: „Atenție!

DN 67C – Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației până mâine, la ora 09:00, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Viscolul și precipitațiile au determinat formarea unui strat de gheață pe partea carosabilă, iar din acest motiv utilajele de deszăpezire nu pot interveni în siguranță.

Măsura închiderii a fost luată pentru protecția participanților la trafic. Vom reveni mâine dimineață, la ora 09:00, cu detalii privind redeschiderea circulației“, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.