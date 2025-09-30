spot_img
6.7 C
Târgu Jiu
marți, septembrie 30, 2025
Altele
    AcasăHeadlinesDeficit acut de personal la Centrul de Transfuzie Sanguină Gorj, în ciuda...
    HeadlinesSănătate

    Deficit acut de personal la Centrul de Transfuzie Sanguină Gorj, în ciuda creșterii numărului de donatori

    Alin Petre
    By Alin Petre
    0
    18

    Centrul de Transfuzie Sanguină Gorj funcționează la limită din cauza lipsei de personal, deși numărul donatorilor crește constant, a declarat directorul instituției, Călina Căluțoiu.

    Instituția are în prezent doar 12 angajați, inclusiv personal administrativ, însă conform normativelor ar trebui să fie 52.

    „Suntem peste numărul de donatori din anul 2024, la sfârșitul lunii august, făcând fiecare situație, suntem peste ca și număr de donatori, cu toate că personalul nostru este puțin și se împuținează, din păcate. Suntem și noi prinși în aceste legiferări cu posturile unice care nu pot fi scoase la concurs și așteptăm să vedem când se va normaliza până la urmă și situația cu necesarul de personal, aici este punctul nostru critic. În statul de funcții sunt 12 angajați cu tot cu personalul TESA, ne-ar trebui mult mai mulți angajați, nu atât cât spune normativul, noi ar trebui să fim 52 de angajați, conform normativului de personal, dar orice post în plus ne-ar ajuta mult, mai ales pe partea de asistente, unde nu putem acoperi fiecare dintre laboratoarele compartimentelor din organigrama instituției noastre. Aici este marele deficit și încercăm prin muncă suplimentară, atenție sporită, ore suplimentare să minimizăm orice risc posibil pe care noi îl identificăm și încercăm să-l controlăm”, a explicat aceasta pentru agerpres.ro.

    Deficitul de cadre medicale afectează inclusiv capacitatea de recoltare zilnică. În prezent, centrul primește aproximativ 30 de donatori pe zi, însă numărul ar putea fi mai mare dacă ar exista personal suficient.

    „Avem o medie de 30 de donatori pe zi, iar asistente care recoltează una sau două în cel mai bun caz, la patru posturi de recoltare. De aceea suntem un pic și restricționați ca și număr de donatori, nu putem să primim atât de mulți donatori fiindcă fizic nu avem capacitatea de recoltare, de preparare, fiindcă aceeași asistentă care recoltează urcă și la preparate după terminarea programului de recoltare și, de aceea, nu putem face nici campanii mobile, fiindcă nu avem suficient personal încât să putem încropi o echipă mobilă de recoltare. Cu toate că, de câte ori am reușit să facem, dar în afara programului de lucru, în weekend-uri, rezultatele au fost foarte bune, iar campania mobilă este clar un mijloc sigur de a crește numărul de donatori”, a subliniat Căluțoiu.

    Directorul atrage atenția că suplimentarea personalului ar fi esențială pentru a crește capacitatea de recoltare și pentru a organiza mai des campanii mobile, care în trecut s-au dovedit extrem de eficiente.

    Articolul precedent
    Nocturna Bibliotecilor, un eveniment ce trebuie repetat
    Articolul următor
    VIDEO Gheață pe Transalpina. Circulația dintre Rânca și Obârșia Lotrului a fost închisă
    Alin Petre
    Alin Petrehttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei
    Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni
    GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică”
    GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket
    GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc
    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    error: Content is protected !!