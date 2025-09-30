Deficit acut de personal la Centrul de Transfuzie Sanguină Gorj, în ciuda creșterii numărului de donatori

Centrul de Transfuzie Sanguină Gorj funcționează la limită din cauza lipsei de personal, deși numărul donatorilor crește constant, a declarat directorul instituției, Călina Căluțoiu.

Instituția are în prezent doar 12 angajați, inclusiv personal administrativ, însă conform normativelor ar trebui să fie 52.

„Suntem peste numărul de donatori din anul 2024, la sfârșitul lunii august, făcând fiecare situație, suntem peste ca și număr de donatori, cu toate că personalul nostru este puțin și se împuținează, din păcate. Suntem și noi prinși în aceste legiferări cu posturile unice care nu pot fi scoase la concurs și așteptăm să vedem când se va normaliza până la urmă și situația cu necesarul de personal, aici este punctul nostru critic. În statul de funcții sunt 12 angajați cu tot cu personalul TESA, ne-ar trebui mult mai mulți angajați, nu atât cât spune normativul, noi ar trebui să fim 52 de angajați, conform normativului de personal, dar orice post în plus ne-ar ajuta mult, mai ales pe partea de asistente, unde nu putem acoperi fiecare dintre laboratoarele compartimentelor din organigrama instituției noastre. Aici este marele deficit și încercăm prin muncă suplimentară, atenție sporită, ore suplimentare să minimizăm orice risc posibil pe care noi îl identificăm și încercăm să-l controlăm”, a explicat aceasta pentru agerpres.ro.

Deficitul de cadre medicale afectează inclusiv capacitatea de recoltare zilnică. În prezent, centrul primește aproximativ 30 de donatori pe zi, însă numărul ar putea fi mai mare dacă ar exista personal suficient.

„Avem o medie de 30 de donatori pe zi, iar asistente care recoltează una sau două în cel mai bun caz, la patru posturi de recoltare. De aceea suntem un pic și restricționați ca și număr de donatori, nu putem să primim atât de mulți donatori fiindcă fizic nu avem capacitatea de recoltare, de preparare, fiindcă aceeași asistentă care recoltează urcă și la preparate după terminarea programului de recoltare și, de aceea, nu putem face nici campanii mobile, fiindcă nu avem suficient personal încât să putem încropi o echipă mobilă de recoltare. Cu toate că, de câte ori am reușit să facem, dar în afara programului de lucru, în weekend-uri, rezultatele au fost foarte bune, iar campania mobilă este clar un mijloc sigur de a crește numărul de donatori”, a subliniat Căluțoiu.

Directorul atrage atenția că suplimentarea personalului ar fi esențială pentru a crește capacitatea de recoltare și pentru a organiza mai des campanii mobile, care în trecut s-au dovedit extrem de eficiente.