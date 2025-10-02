VIDEO Ninsoare și lapovița pe Transalpina

Ninge din nou pe Transalpina – cel mai înalt drum din România este acoperit de un strat subțire de zăpadă, iar vizibilitatea scade considerabil în anumite zone.

Reprezentanții Drumurilor Naționale au anunțat că partea carosabilă este, în general, umedă și curată, însă între kilometrii 24 și 25 ninge mărunt, iar vizibilitatea este sub 50 de metri.

„Vă reamintim că zonele montane ale județelor Gorj, Vâlcea și Mehedinți sunt în această perioadă sub cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic. Nu vă deplasați în zonele aflate sub cod meteorologic dacă nu aveți autoturismele echipate corespunzător și verificați starea carosabilului înainte de călătorie“, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să aibă mașinile echipate cu anvelope de iarnă și să urmărească actualizările meteo și cele privind starea drumurilor.