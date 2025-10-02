Înfrângere drastică suferită de CSM Târgu Jiu la debutul în Liga Naațională de baschet

spot_img
    Echipa de baschet CSM Târgu Jiu a suferit o înfrângere drastică miercuri, 1 octombrie, pe teren propriu, la debutul în Liga I. Confruntarea cu vicecampioana României, CSM CSU Oradea, s-a încheiat cu scorul 53-99. Americanul Collin Cooper a fost cel mai bun marcator al CSM Târgu Jiu, cu 16 puncte. 

    CSM Târgu Jiu a avut parte de un debut de sezon extrem de dificil, în compania vicecampionei României, CSM Oradea, una dintre reprezentantele României în cupele europene. Baschetbaliștii CSM Târgu Jiu au încercat să opună rezistență, dar gruparea din vestul țării s-a dovedit a fi mult prea puternică. Oaspeții au dominat meciul fără probleme și s-au impus în toate cele 4 secvențe ale partidei. Pe sferturi, scorul a fost 12-18, 8-25, 17-27, 16-29.

    CSM Târgu Jiu a început partida cu următorul ”5”: Alexandru Berca, Collin Cooper, Lewis Djonkam, Luca Cârstea, Ștefan Gribinic.

    Noua achiziție a gorjenilor, Marcus Evans a luat loc pe bancă, dar nu a fost folosit de antrenorul Vanja Miljkovic. Americanul a făcut doar câteva antrenamente cu noua sa echipă, iar staff-ul tehnic a decis să nu-l forțeze pentru a nu risca o accidentare, într-o partidă care a avut un ritm destul de ridicat. Antrenorul croat al CSM Târgu Jiu, Vanja Miljkovic, a făcut o scurtă analiză după partida cu Oradea.

    CSM Târgu Jiu se pregătește acum pentru o altă confruntare dificilă, tot pe teren propriu, cu CS Vâlcea, o altă reprezentă a României în Europa, medaliată cu bronz în ediția trecută de campionat.

    Antrenor: „Nu este o surpriză“

    Vanja Miljkovic, antrenor principal CSM Târgu Jiu: „Știam împotriva cui jucăm, nu este o surpriză. Meciul acesta trebuie să fie ca o lecție pentru noi. Într-adevăr, ei au marcat și niște puncte prin calități individuale, dar nu e numai asta. Am făcut și noi foarte multe greșeli, pe care trebuie să le corectăm la următoarele antrenamente și să ne pregătim pentru meciurile care urmează, pentru că dacă nu corectăm aceste greșeli, diferența va fi aceeași. La început știam, așa cum am zis, la ce să ne așteptăm, dar diferența este un pic mare.

    Am făcut la început niște greșeli pe care nu trebuie să le repetăm. Sunt un pic dezamăgit de cum s-au distanțat, foarte ușor. Noi trebuie să îi încurajăm pe acești jucători tineri, să continuăm să ne antrenăm. S-a văzut puțin și realitatea, dar trebuie să continuăm să construim caractere. A fost un meci ca să vedem și cine are caracter puternic.”

