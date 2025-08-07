S-a aflat cât a costat înmormântarea lui Ion Iliescu! 7.000 € pe dric și pomană

Ceremonia de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu s-a încheiat astăzi, la prânz, iar costurile au stârnit deja controverse. Potrivit informațiilor apărute în presă, funeraliile au ajuns la aproape 18.000 de euro, din care 7.000 de euro au fost cheltuiți doar pentru dric, sicriu și pachetele cu pomană.

Slujba religioasă, corul, preoții, groparii și taxele aferente au completat suma impresionantă, iar ceremonia a respectat tradițiile românești: 20 de pachete de pomană au fost împărțite oficialităților, nu și personalului care a participat direct la organizare.

Ce conținea un pachet de pomană de 350 €?

Conform Mediafax, pachetele au fost de post și au inclus: pilaf, halva, măr, chiflă, bere, apă, pate vegetal, napolitană, farfurie și cană. Cu toate acestea, nici militarii Gărzii de Onoare, nici groparii sau paznicii cimitirului militar Ghencea 3 nu au primit nimic.

Distribuirea pachetelor a fost făcută doar către foști și actuali demnitari, de o persoană delegată din partea Guvernului.

Cine a fost prezent

La înmormântare au fost prezenți foștii premieri Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, Theodor Stolojan, Marcel Ciolacu, dar și actualul premier Ilie Bolojan.