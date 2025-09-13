Vizită a ministrului Justiției, la Serviciul de Probațiune Gorj

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a efectuat o vizită de lucru, ieri, la Serviciul de Probațiune

Ministrul Radu Marinescu a ajuns la Serviciul de Probațiune Gorj însoțit de secretarul general adjunct al Ministerului Justiției, Ion-Claudiu Teodorescu și Consilierul Ministrului Justiției, Marius Tiugan. Cei trei au efectuat o vizită de lucru în cadrul căreia au fost discutate aspecte importante privind activitatea de supraveghere și reintegrare a persoanelor aflate în evidența serviciului.

„Cu acest prilej, domnul Ministru a adresat câteva cuvinte persoanelor participante la sesiunea a doua a programului de reintegrare socială Drink&Drive, derulată în această zi de către Serviciul de Probațiune Gorj. De asemenea, Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, și-a reafirmat angajamentul de a sprijini dezvoltarea sistemului național de probațiune, exprimându-și totodată disponibilitatea de a identifica soluții pentru depășirea provocărilor existente. Mulțumim domnului Ministru al Justiției, Radu Marinescu și echipei sale, pentru vizita și interesul manifestat față de activitatea Serviciului de Probațiune Gorj”, a transmis conducerea acestui serviciu.