spot_img
21.6 C
Târgu Jiu
sâmbătă, septembrie 13, 2025
Altele
    AcasăActualitateVizită a ministrului Justiției, la Serviciul de Probațiune Gorj
    Actualitate

    Vizită a ministrului Justiției, la Serviciul de Probațiune Gorj

    Stoica Anamaria
    By Stoica Anamaria
    0
    5

    Radu Marinescu, ministrul Justiției, a efectuat o vizită de lucru, ieri, la Serviciul de Probațiune 

    Ministrul Radu Marinescu a ajuns la Serviciul de Probațiune Gorj însoțit de secretarul general adjunct al Ministerului Justiției, Ion-Claudiu Teodorescu și Consilierul Ministrului Justiției, Marius Tiugan. Cei trei au efectuat o vizită de lucru în cadrul căreia au fost discutate aspecte importante privind activitatea de supraveghere și reintegrare a persoanelor aflate în evidența serviciului.

    „Cu acest prilej, domnul Ministru a adresat câteva cuvinte persoanelor participante la sesiunea a doua a programului de reintegrare socială Drink&Drive, derulată în această zi de către Serviciul de Probațiune Gorj. De asemenea, Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, și-a reafirmat angajamentul de a sprijini dezvoltarea sistemului național de probațiune, exprimându-și totodată disponibilitatea de a identifica soluții pentru depășirea provocărilor existente. Mulțumim domnului Ministru al Justiției, Radu Marinescu și echipei sale, pentru vizita și interesul manifestat față de activitatea Serviciului de Probațiune Gorj”, a transmis conducerea acestui serviciu.

    Articolul precedent
    850 de semnături mai trebuie colectate pentru referendumul din Bumbești Jiu
    Stoica Anamaria
    Stoica Anamariahttps://igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!