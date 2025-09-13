850 de semnături mai trebuie colectate pentru referendumul din Bumbești Jiu

În orașul Bumbești Jiu s-a inițiat, de câteva zile, o procedura legală de strângere de semnături pentru organizarea unui referendum de destituire a primarului și a Consiliului Local. Motivul, lipsa investițiilor și starea regresivă a localității. Pentru organizarea referendumului sunt necesare strângerea a 1900 de semnături. Deja s-au colectat 1050, susține Georgian Udrescu, consilierul independent care a inițiat acest demers.

Procedura este una aprobată de Prefectura Gorj iar inițiatorul a primit tabele, conform legii, pentru organizarea acestui referendum, etapa de strângere de semnături.