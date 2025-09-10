Aproximativ 2.000 de angajați din învățământul preuniversitar din Gorj vor putea beneficia de vouchere de vacanță

Mii de cadre didactice din județul Gorj vor beneficia de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei, dacă salariul net nu depășește 8.000 de lei. Ordinul de ministru care aprobă regulamentul de acordare a acestor beneficii a fost publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit Ministerului Educației, voucherele se acordă tuturor angajaților din învățământul de stat ale căror venituri nete din funcția de bază se situează la cel mult 8.000 de lei. Tichetele vor putea fi folosite pentru plata a maximum 50% din valoarea pachetelor turistice cumpărate, cu condiția ca acestea să fie de minimum 1.600 de lei.

Reguli de acordare

Voucherele de vacanță emise în 2025 vor fi valabile timp de un an de la data încărcării cardului electronic.

Pentru personalul încadrat cu normă parțială, sumele vor fi calculate proporțional cu timpul de muncă.

Regulamentul publicat prevede mai multe situații speciale:

Salariații cu cumul de funcții sau plată cu ora primesc vouchere doar de la angajatorul unde au funcția de bază, pe baza unei declarații scrise.

Cei care au avut mai mulți angajatori într-un an primesc o singură indemnizație, de la instituția unde lucrează la momentul acordării voucherelor.

Personalul cu mai multe norme sau posturi primește o singură sumă de 800 de lei pe an.

Cei transferați sau detașați trebuie să aducă o adeverință sau o declarație pe propria răspundere că nu au beneficiat deja de aceste tichete.

Pentru anul 2025, cadrele didactice trebuie să depună o declarație scrisă la unitatea angajatoare, în termen de 30 de zile de la publicarea regulamentului.

Sindicatele din educație au atras atenția încă din vară că profesorii erau singura categorie de angajați la stat care nu primise până acum vouchere de vacanță. Situația s-a schimbat odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 156/2024, care stabilește acordarea acestui beneficiu tuturor instituțiilor publice, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, pentru personalul cu salarii nete sub 8.000 de lei.

Astfel, în Gorj, unde 2.000 de profesori se încadrează în acest plafon, măsura va aduce un sprijin financiar suplimentar, dar și posibilitatea de a accesa mai ușor servicii turistice.

