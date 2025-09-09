Noul an școlar a început și în școlile comasate: Festivitate la LPS și la „Pompiliu Marcea”

Liceul cu Program Sportiv și Structura Școala Gimnazială „Pompiliu Marcea”, două unități de învățământ comasare pe procedura aplicată pe austeritate bugetară, au desfășurat ieri festivitatea de deschidere a anului școlar. Conducerea Liceului cu Program Sportiv susține că a fost vorba despre „un moment de emoție, bucurie și speranță pentru elevi, părinți și cadre didactice”..

Au fost alături de cadrele didactice, părinți și elevi viceprimarul municipiului Târgu-Jiu, Adrian Tudor, inspector școlar, Marieta Pavel, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe și ai Poliției Municipale Târgu Jiu.

„Pornim împreună într-o nouă călătorie a cunoașterii, performanței și prieteniei! Împreună vom construi nu doar rezultate școlare și sportive, ci și amintiri frumoase, visuri îndrăznețe și succese pe măsura muncii fiecăruia.Dorim să mulțumim părinților pentru încrederea acordată și urăm elevilor mult succes în anul școlar 2025-2026”, a transmis conducerea liceului din Târgu Jiu.