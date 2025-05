A plantat 500 de cireși

Autoritățile din Turburea au plantat 500 de pomi fructiferi, cireși, de-a lungul drumului ce străbate comuna. Primăvara comuna se bucură de pomii frumoși înfloriți, ulterior copiii din localitatea se bucură de gustul cireșilor de vară.

„Am plantat de-a lungul DJ 661, drumul județean, 500 de ciresti. De la intare în comună până spre localitatea Țânțăreni. Am tăiat tot ce a crescut necontrolat, mărăcini de le marginea drumului. Ar mai fi, am mai avea de plantat vreo 1000 de cireși, în toată comuna, nu doar de-a lungul drumului. Am zis că cireșul face și un fruct de care se bucură cei mici”, a transmis primarul Ion Bîrcă.