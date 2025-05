Green Fest revine la Târgu Jiu: 5 zile de sustenabilitate, creativitate și acțiune pentru un viitor verde în Oltenia

Unicul festival dedicat sustenabilității din Oltenia, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul ESC, ediția a II-a ajunge la Târgu Jiu.

Evenimentul, organizat în perioada 5 – 9 mai 2025, este co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul European Solidarity Corps (ESC) și oferă publicului cinci zile de activități interactive, ateliere practice și dialoguri cu experți.

Green Fest îmbină informația științifică și metodele de educație non-formală pentru a inspira comunitatea să adopte practici sustenabile, valorifică parteneriate locale puternice – de la instituții publice și universități la artiști, cercetași și voluntari formați la standarde europene – și urmărește un impact pe termen lung prin soluții concrete, de la reducerea deșeurilor la stimularea „green jobs” în Oltenia.

Programul pentru intervalul 5 – 9 mai

Luni, 5 mai – Zbor Hub Târgu Jiu, Pietonal Victoriei 7A (10:00 – 18:00

Deschiderea oficială a festivalului

Standuri informative despre sustenabilitate

Jocuri și activități de educație non-formală pentru toate vârstele

Marți, 6 mai – Zbor Hub Târgu Jiu (11:00 – 18:00)

Atelier de produse sustenabile

Trash Fashion alături Liceul de Arte “Constantin Brǎiloiu” (prof. coord. Cioplea Cristina)

Ateliere „arts & crafts”: origami din hârtie reciclată, plantat semințe, confecționare tote-bag din tricouri vechi

Mini-expoziție cu lucrări premiate ale elevilor Liceul de Arte “Constantin Brǎiloiu” (prof. coord. Cioplea Cristina)

Miercuri, 7 mai – Dealul Târgului & Biblioteca Județeană „Christian Tell”

09:00 • Clean Walk: drumeție de ecologizare și discuții despre biodiversitate (în parteneriat cu Cercetașii României – filiala „Ecaterina Teodoroiu”)

14:00 • Avanpremiera mockumentary-ului Degrees of Confusion – Survival – a Trashy Business (intrare liberă, în limita locurilor)

Joi, 8 mai – Amfiteatrul Facultății de Inginerie UCB & Zbor Hub

11:00 • Conferința „Green Jobs: Is the Future Today?”

Transformările pieței muncii sub impactul schimbărilor climatice

Oportunități și competențe emergente în domeniul green jobs

Politici publice și exemple de bune practici din Oltenia

14:00 • Climate Fresk – atelier-joc despre știința climatului, facilitat de voluntari instruiți ESC

Vineri, 9 mai – The Shopping Center Târgu Jiu, etajul 1

10:00 – 18:00 • Swap Shop: schimb de obiecte pe bază de tichete + reluarea activităților de luni și marți

18:00 • Fashion Show cu ținute realizate exclusiv din articole second-hand

Acces & participare

Participarea la toate activitățile Green Fest este gratuită la unele ateliere fiind necesară înscriere prealabilă.