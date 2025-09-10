Cetățenii din Bolboși, apărați împotriva inundațiilor

În ultimii ani, locuitorii comunei Bolboși au trăit cu teama viiturilor de pe pârâul Jilț. Precipitațiile abundente au adus cu ele aluviuni, au umflat albia și au pus în pericol case, gospodării și terenuri. Pentru ca oamenii să fie protejați și pentru ca liniștea lor să fie recâștigată, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj, Apele Române Jiu execută, în această perioadă, lucrarea „Decolmatare pârâu Jilț, la Bolboși, pe o lungime de 0,7 km”, conform Programului de Întreținere și Reparații Curente pe anul 2025. Prin această intervenție: se curăță și adâncește albia pentru a asigura scurgerea optimă a apelor mari; se pun în siguranță gospodăriile aflate lângă cursul de apă; se diminuează efectele viiturilor asupra mediului și a comunității. Lucrările sunt realizate mecanizat, cu utilaje moderne, iar rezultatul va fi o albie capabilă să facă față debitelor crescute, fără a mai provoca distrugeri. Fiecare metru de pârâu curățat înseamnă un pas spre siguranța oamenilor din Bolboși. În același timp, natura își recapătă echilibrul, iar comunitatea își recapătă liniștea.

