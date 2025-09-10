spot_img
    Deputat: „Susținem reforma, dar o reformă echitabilă, nu contabilă”

    By Radu Istudor
    „Oamenii nu sunt cifre, sunt destine, sunt sentimente și ei reprezintă viitorul’, o spune ferm deputatul PSD Mihai Weber. Parlamentarul susține că măsurile impuse de premierul Ilie Bolojan nu se pot aplica integral. Social-democrații justifică motivele pentru are anumite categorii nu pot suporta birurile puse de stat.

    ” Mamele aflate în concediul de creștere a copilului trebuie sprijinite și protejate, nu penalizate prin plata CASS, după ce au cotizat în perioada în care au lucrat. Este un minim respect față de muncă și un gest de responsabilitate față de cele care dau viață viitorului țării noastre, în contextul în care ne lovim de problema natalității scăzute! Am pus toate argumentele pe masa Coaliției pentru a opri aplicarea CASS atât pentru mame, cât și pentru veterani, invalizi, văduve de război sau călugări. Avem nevoie de o reformă reală, construită pe baze echitabile și sustenabile, care să repare inechitățile și să ofere protecție celor care au nevoie de ea. România nu își permite astăzi experimente care să compromită tot ce s-a câștigat cu greu în ultimii 10 ani”, susține parlamentarul.

