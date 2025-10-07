Premii importante pentru cercetare obținute de Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

Echipa de cercetători a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a fost recompensată cu medalia de aur la Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia” pentru brevetul de invenție RO 131401 B1 – „Metodă și dispozitiv de economisire a apei pentru cazane murale fără acumulare la pornirea din stare rece”.

Brevetul a fost realizat de cercetătorii: Diaconu Bogdan, Cruceru Mihai, Popescu Luminița Georgeta, Racoceanu Cristinel, Jucan Ioan Daniel, Borcoși Ilie, Cruceru Vlad Ionuț și Anghelescu Lucica.

Invenția a fost recunoscută cu:

Medalia de aur a Salonului Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia”;

Premiul special al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu;

Diplome de excelență acordate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000 Măgurele, Asociația Justin Capră și Asociația Corneliu Group.

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu își reafirmă astfel angajamentul față de educație, cercetare și inovare, continuând să contribuie la progresul științific și tehnologic din România.

Apreciază: Apreciază Încarc...