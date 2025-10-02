Se lucrează, din nou, pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu

Se deschide un nou șantier pe Bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Zona afectată de lucrările efectuate de distribuitorul de gaze va intra în lucru. Lucrările vor fi realizate de societate Edilitara, însă autoritățile dau asigurări că fondurile necesare sunt suportate de distribuitorul de gaze.

Bulevardul Ecaterina Teodoroiu fusese reabilitat recent, după modernizarea infrastructurii la mijlocele de transport în comun. Nici două luni nu a rezistat betonul turnat, strada fiind spartă pentru probleme la rețeaua de gaze.