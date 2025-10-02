Reacția IPJ Gorj după accidentul de la Mall

Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a emis un punct de vedere ca urmare a apariției în mass-media a unor imagini video cu evenimentul rutier de la mall-ul din Târgu Jiu.

„La data de 1 octombrie a.c., polițiști din cadrul Biroului Rutier – Poliția Municipiului Târgu Jiu s-au prezentat la locul producerii unui eveniment rutier, pe raza municipiului Târgu Jiu, strada Termocentralei, și au constatat că o femeie, de 33 de ani, nu ar fi asigurat corespunzător autovehiculul la pătrunderea în parcarea unui centru comercial, provocând distrugerea barierei amplasate la intrarea în parcare și avarierea unui autoturism parcat corespunzător.

Polițiștii au testat conducătoarea auto cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ și au luat măsura sancționării contravenționale a acesteia, pentru neasigurarea corespunzătoare a autovehiculului.

Având în vedere că incidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale, societatea de asigurări la care este încheiată polița obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) va opera despăgubirea pentru prejudiciile cauzate”, a transmis IPJ Gorj.

Șoferița a fost amendată cu suma de 810 lei.