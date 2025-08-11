Se opresc lucrările de asfaltare la Aninoasa!

Pentru mai puțin de zece zile, lucrările de asfaltare a DJ662, drum care traversează comuna Aninoasa, vor fi oprite. Lucrările vor fi reluate în a doua jumătate a acestei luni. Primarul nu este îngrijorat deoarece a discutat această situație cu președintele CJ Gorj.

„În urma discuțiilor cu reprezentanții firmei de modernizare a DJ 662, am fost informat ca lucrările de asfaltare vor fi sistate pentru o scurta perioada de timp, mai precis până pe data de 20.08.2025. De asemenea am solicitat ca cisterna cu apă sa treacă mai des pe raza localității. Domnul Cosmin Popescu, Președintele CJ Gorj m-a asigurat ca această lucrare este finanțată 100% și lucrările se vor termina în termenul stabilit”, a transmis Marius Dimulescu, primarul localității.