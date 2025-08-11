Pilotul din Târgu Jiu, accidentat la Mușetești, în afara oricărui pericol

Pilotul care a intrat ieri cu mașina într-un copac de pe marginea drumului este un târgujian. Alexandru Dăianu cspune, astăzi, că ar fi pierdut controlul volanului din cauza unei raze de soare. Mașina sa are mari daune iar el a ajuns cu un elicopter SMURD la spitalul din Craiova. Este însă în afara oricărui pericol. Dăianu a devenit victima accidentului la probele pentru campionatul de la Mușetești. Din fericire nu mai este în pericol, deși ieri, martorii au susținut că avea traumatism la cap și la coloana vertebrală. Acesta a și transmis, astăzi, un mesaj, după ce toți ce care i-au cunoscut mașina roșie, îngrijorați, i-au trimis mesaje de sănătate.

„Nu vă abateți de la siguranța voastră, că vouă nu vi se întâmplă, că, na, conduceți mai bine, etc! Cauza acestui accident a fost doar o rază de soare, efectiv nu am mai vazut pentru câteva secunde iar apoi a fost prea tarziu! Ma bucur că nu au mai doar și alți răniți! Multumesc tuturor pentru mesaje, sunt bine acum! Ne vedem la următoarea etapă cu siguranța pe primul plan”, a menționat Alexandru Dăianu.