    Administratie

    Video: Strada Zâmnicului din Ploștina Motru, modernizată după cinci decenii! Mesajul cetățenilor, scrijelit în asfalt

    Stoica Anamaria
    Strada Zâmnicului din Motru a beneficiat anul trecut de modernizări importante care au încântat cetățenii care nu mai sperau vreodată ca artera lor rutieră să fie scoasă la lumină. Din buget local, această stradă a fost reabilitată și modernizată complet, fiind realizate aici rigole, podețe, căi de acces, iluminat pe LED, ziduri de sprijin și o nouă asfaltare de la un capăt la altul. Aceasta este a 14-a strada modernizată în mandatul primarului municipiului Motru, Cosmin Morega.

    Mulțumirea beneficiarilor a fost scrijelită pe vecie în asfaltul proaspăt turnat. Cetățenii au vrut să rămână astfel faptul că strada a fost modernizată pe timpul primarul Morega, în 2024. Asta, deoarece aceștia au făcut zeci de solicitări pentru reabilitarea străzii din Ploștina dar până anul trecut nimeni nu i-a băgat în seamă. Strada a stat ca în Evul Mediu în ultimii 50 de ani. Primarul Cosmin Morega susține că nu știa de ce au scris cetățenii în asfalt dar a primit filmarea de la o persoană care a filmat o nuntă în zonă.

