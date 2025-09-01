spot_img
20.8 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 1, 2025
Altele
    AcasăEvenimentPericol: Țeavă de gaze distrusă de un șofer băut
    Eveniment

    Pericol: Țeavă de gaze distrusă de un șofer băut

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    35

    Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că un autoturism ar fi lovit o țeavă de gaze, iar conducătorul auto ar fi plecat de la fața locului. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, aceștia au identificat un autoturism răsturnat în afara părții carosabile, în comuna Săulești, satul Dolcești, lângă o conductă de alimentare cu gaze naturale, care era vizibil avariată.

    Au fost solicitați la fața locului reprezentanții firmei de gaze și pompierii, care au intervenit pentru stabilizarea situației.

    În continuarea cercetărilor, polițiștii au identificat un bărbat, de 28 de ani, din comuna Bărbătești, sat Musculești, proprietarul autoturismului, stabilind că la data de 31 august 2025, în jurul orei 04:40, acesta ar fi condus un autoturism pe DJ 661 Săulești, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu o conductă de gaze.

    În urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.

    Bărbatul a fost condus la Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

    În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, a transmis IPJ Gorj.

    Articolul precedent
    Video: Strada Zâmnicului din Ploștina Motru, modernizată după cinci decenii! Mesajul cetățenilor, scrijelit în asfalt
    Articolul următor
    Un șofer a „speriat” etilotestul. Vezi ce valoare indica!
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!