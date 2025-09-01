Pericol: Țeavă de gaze distrusă de un șofer băut

Polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că un autoturism ar fi lovit o țeavă de gaze, iar conducătorul auto ar fi plecat de la fața locului. Din primele verificări efectuate de polițiștii ajunși la fața locului, aceștia au identificat un autoturism răsturnat în afara părții carosabile, în comuna Săulești, satul Dolcești, lângă o conductă de alimentare cu gaze naturale, care era vizibil avariată.

Au fost solicitați la fața locului reprezentanții firmei de gaze și pompierii, care au intervenit pentru stabilizarea situației.

În continuarea cercetărilor, polițiștii au identificat un bărbat, de 28 de ani, din comuna Bărbătești, sat Musculești, proprietarul autoturismului, stabilind că la data de 31 august 2025, în jurul orei 04:40, acesta ar fi condus un autoturism pe DJ 661 Săulești, ar fi părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu o conductă de gaze.

În urma testării acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Orășenesc Târgu Cărbunești, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice, a transmis IPJ Gorj.