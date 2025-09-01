spot_img
26.5 C
Târgu Jiu
luni, septembrie 1, 2025
Altele
    AcasăActualitateLucrările la Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” aproape finalizate
    Actualitate

    Lucrările la Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” aproape finalizate

    Radu Istudor
    By Radu Istudor
    0
    74

    Transformarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, subordonat Consiliului Județean Gorj, în unitate medicală independentă energetic este tot mai aproape de realitate. Proiectul implementat de Consiliul Județean Gorj pentru creșterea eficienței energetice a unității spitalicești din comuna Runcu este aproape de finalizare, fiind în prezent realizat în proporție de peste 80%.

    ” O investiție curajoasă, de aproximativ 31 de milioane de lei finanțată prin PNRR, prin care Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” va deveni primul spital din țară independent din punct de vedere energetic. In momentul de față avem un procent de realizare de peste 80%. Așadar, vorbim de o investiție despre care putem spune că, în ceea ce privește categoriile de lucrări, atinge pragul de maturitate raportat la graficul de lucrări. Trecerea pe energie verde a spitalului din Runcu va aduce foarte multe beneficii. In primul rând, pentru locuitorii județului Gorj și nu numai, deoarece funcționarea prietenoasă cu mediul cu grad de poluare zero va completa condițiile moderne de tratare și cazare oferite, care tind să depășească în mod serios nivelul standard din sistemul spitalicesc de stat. In al doilea rând, pentru administrația unității medicale pentru că vor fi costuri de funcționare semnificativ mai mici iar acest lucru se va reflecta in bugetul județului în mod pozitiv, prin economiile ce se vor face anual, lăsând posibilitatea de a avea fonduri bugetare solide pentru alte investiții viitoare”, transmite Cosmin-Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj
    S-au realizat construirea unui parc fotovoltaic cu capacitatea de 0,5MW, compus din 1000 panouri fotovoltaice, inclusiv structura de fixare la sol, invertoare, comutator inteligent și anvelopă complet echipată (post de transformare 20/0,4 KV, 630 KVA), montare grup de 6 pompe de căldură de tip aer-apă, monobloc, pentru temperatură joasă, destinate pentru producere agent termic de încălzire și răcire dar și înlocuirea cazanelor clasice de încălzire cu noi cazane de încălzire în condensație, care prezintă în exploatare randamente superioare. Totodată a avut loc instalarea a două stații duble de încărcare vehicule electrice, amplasate în parcarea principală a spitalului și refacerea termoizolației clădirilor prin placarea componentelor opace ale fațadelor cu vată minerală bazaltică și termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din PVC, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea spitalului, cu tâmplărie termoizolantă din aluminiu cu geam tripan Low-e.
    În saloane au fost montate: sistem corpuri de iluminat tip tehnologie LED rampe medicale pentru dotare pat bolnav, ventiloconvectoare pentru încălzire, modernizarea teraselor circulabile prin refacerea pardoselilor și straturilor suport și montarea de corpuri de iluminat cu senzori integrați (senzor crepuscular și senzor de prezență)
    În aceste săptămâni se lucrează la implementarea unui sistem de avertizare asistență pat bolnav, dotat cu unitate centrală sistem de apelare, panouri de control pentru fiecare secție și butoane de avertizare pentru fiecare pacient.

    Articolul precedent
    Haos în țară! „Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii”
    Articolul următor
    Video: Strada Zâmnicului din Ploștina Motru, modernizată după cinci decenii! Mesajul cetățenilor, scrijelit în asfalt
    Radu Istudor
    Radu Istudorhttp://www.igj.ro
    Te-ar mai putea interesa

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.


    Ultima oră!

    Încărcați mai multe

    Comentarii recente

    Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu
    Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare
    Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită
    GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO
    Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs
    Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân
    Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL
    Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști
    George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu
    GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii
    popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru
    Costel pe Doisprezece școli și grădinițe din Gorj supuse, inițial, reorganizării! O mare parte au scăpat în ședința de CA a IȘJ
    Bloom Orlando Prostul pe Autoritățile promovează FTJ ca alternativă la activitățile miniere
    GEO pe Florin Salam ca cânta în Gorj, la Zilele Comunei Logrești
    Lică pe De ce a demisionat nora senatorului Iordache din CJ Gorj!
    Cristina pe Blocurile pentru tineri construite de Primăria Târgu Jiu în cartierul Narcise sunt din OSB. Ce riscuri comportă acest material
    nanuti pe Antonio, fiul lui Gabriel Nănuți, fondatorul „Botezului viilor”, a zburat de ziua lui
    Vica pe Gorjean numit secretar general adjunct în Ministerul Justiției
    popica pe Anchetă internă la Spitalul Novaci, după decesul gravidei din Roșia de Amaradia
    error: Content is protected !!