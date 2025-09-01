Lucrările la Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” aproape finalizate

Transformarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, subordonat Consiliului Județean Gorj, în unitate medicală independentă energetic este tot mai aproape de realitate. Proiectul implementat de Consiliul Județean Gorj pentru creșterea eficienței energetice a unității spitalicești din comuna Runcu este aproape de finalizare, fiind în prezent realizat în proporție de peste 80%.

” O investiție curajoasă, de aproximativ 31 de milioane de lei finanțată prin PNRR, prin care Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” va deveni primul spital din țară independent din punct de vedere energetic. In momentul de față avem un procent de realizare de peste 80%. Așadar, vorbim de o investiție despre care putem spune că, în ceea ce privește categoriile de lucrări, atinge pragul de maturitate raportat la graficul de lucrări. Trecerea pe energie verde a spitalului din Runcu va aduce foarte multe beneficii. In primul rând, pentru locuitorii județului Gorj și nu numai, deoarece funcționarea prietenoasă cu mediul cu grad de poluare zero va completa condițiile moderne de tratare și cazare oferite, care tind să depășească în mod serios nivelul standard din sistemul spitalicesc de stat. In al doilea rând, pentru administrația unității medicale pentru că vor fi costuri de funcționare semnificativ mai mici iar acest lucru se va reflecta in bugetul județului în mod pozitiv, prin economiile ce se vor face anual, lăsând posibilitatea de a avea fonduri bugetare solide pentru alte investiții viitoare”, transmite Cosmin-Mihai Popescu, președintele Consiliului Județean Gorj

S-au realizat construirea unui parc fotovoltaic cu capacitatea de 0,5MW, compus din 1000 panouri fotovoltaice, inclusiv structura de fixare la sol, invertoare, comutator inteligent și anvelopă complet echipată (post de transformare 20/0,4 KV, 630 KVA), montare grup de 6 pompe de căldură de tip aer-apă, monobloc, pentru temperatură joasă, destinate pentru producere agent termic de încălzire și răcire dar și înlocuirea cazanelor clasice de încălzire cu noi cazane de încălzire în condensație, care prezintă în exploatare randamente superioare. Totodată a avut loc instalarea a două stații duble de încărcare vehicule electrice, amplasate în parcarea principală a spitalului și refacerea termoizolației clădirilor prin placarea componentelor opace ale fațadelor cu vată minerală bazaltică și termoizolarea planșeului peste ultimul nivel și prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente din PVC, inclusiv a celei aferente accesului în clădirea spitalului, cu tâmplărie termoizolantă din aluminiu cu geam tripan Low-e.

În saloane au fost montate: sistem corpuri de iluminat tip tehnologie LED rampe medicale pentru dotare pat bolnav, ventiloconvectoare pentru încălzire, modernizarea teraselor circulabile prin refacerea pardoselilor și straturilor suport și montarea de corpuri de iluminat cu senzori integrați (senzor crepuscular și senzor de prezență)

În aceste săptămâni se lucrează la implementarea unui sistem de avertizare asistență pat bolnav, dotat cu unitate centrală sistem de apelare, panouri de control pentru fiecare secție și butoane de avertizare pentru fiecare pacient.