Nocturna Bibliotecilor, un eveniment ce trebuie repetat

Nocturna Bibliotecilor a avut succes la Târgu Jiu. Copii cu părinți, adolescenți și oameni maturi au participat la primul eveniment de acest gen. „Nocturna Bibliotecilor, un eveniment care a început cu energia copiilor, a continuat cu gândurile bune ale Octaviei Geamănu și s-a încheiat, spre seară, cu muzica vibrantă a trupei Vunk!Ce înseamnă toate acestea?

În primul rând, sute de tineri care au redescoperit biblioteca.

În al doilea rând, se observă munca și dorința ECHIPEI BIbliotecii Județene „Christian Tell” de a arăta că biblioteca este un loc unde îți face plăcere să mergi pentru că înveți, te relaxezi și te distrezi.Felicitări, ECHIPEI! transmite vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu.

