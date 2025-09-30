Nocturna Bibliotecilor a avut succes la Târgu Jiu. Copii cu părinți, adolescenți și oameni maturi au participat la primul eveniment de acest gen. „Nocturna Bibliotecilor, un eveniment care a început cu energia copiilor, a continuat cu gândurile bune ale Octaviei Geamănu și s-a încheiat, spre seară, cu muzica vibrantă a trupei Vunk!Ce înseamnă toate acestea?
În primul rând, sute de tineri care au redescoperit biblioteca.
În al doilea rând, se observă munca și dorința ECHIPEI BIbliotecii Județene „Christian Tell” de a arăta că biblioteca este un loc unde îți face plăcere să mergi pentru că înveți, te relaxezi și te distrezi.Felicitări, ECHIPEI! transmite vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Anca Bordușanu.
Nocturna Bibliotecilor, un eveniment ce trebuie repetat
