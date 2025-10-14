Convocator Medserv Min

AcasăComunicate de presaConvocator Medserv MinComunicate de presaConvocator Medserv MinBy Ana Bîrcă14/10/2025 12:5904AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Apreciază:Apreciază Încarc... AcțiuneFacebookTwitterPinterestWhatsApp Articolul precedentDream Art – Acasă la BrâncușiArticolul următorUseriștii lui Miruță au vrut să blocheze și Cariera Roșia: Burduja atacă ministrul Mediului pentru întârzierea proiectelor energeticeAna Bîrcăhttp://www.igj.roTe-ar mai putea interesa Comunicate de presaFinalizare proiect: „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Orășenesc Novaci” 25/09/2025 08:45 Comunicate de presaComunicat CEO 28/08/2025 08:48 Comunicate de presaS.C. CUBIXIMO SRL anunță lansarea proiectului cu titlul“Construire atelier de producție bijuterii, birouri și spațiu comercial – showroom”, cod SMIS 330324 12/08/2025 15:21 LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspunsComentariu:Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Nume:*Introduceți aici numele dvs. Email:*Ați introdus o adresă de e-mail incorectă!Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail aici Website: Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Δ Ultima oră!Useriștii lui Miruță au vrut să blocheze și Cariera Roșia: Burduja atacă ministrul Mediului pentru întârzierea proiectelor energetice 14/10/2025 13:23 Dream Art – Acasă la Brâncuși 14/10/2025 12:01 Guvernul Bolojan, prins în capcana propriilor taxe: încasările din TVA sub inflație, consumul în cădere liberă 14/10/2025 11:36 Învățați că „Traficul de droguri nu e combinație” 14/10/2025 11:04 Încărcați mai multeComentarii recente crenach pe Variantele de funcționare pentru Complexul Energetic Oltenia după 2026 GEO pe Diana Șoșoacă l-a detronat pe Ilie Petrescu din funcția de președinte al SOS Gorj inchirieri auto otopeni pe Euro se apropie de 5,08 lei Claudia pe Târgu Jiu: Tamponare, înainte de trecerea de pietoni GEO pe IPJ Gorj reacționează după scandalul din trafic: „Informațiile apărute sunt false și induc în eroare opinia publică” GEO pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket Gheorghe pe Șoc în muzica populară! Teodora Pană, prinsă la furat în Târgu Jiu – Ce a declarat artista după scandalul din hypermarket GEO pe Femeia păcălită cu 235 000 lei de un tânăr escroc Nițu pe Avarie la conducta de apă din Bumbești Jiu Stelian pe Judecătorii din Gorj intră în grevă pentru că guvernul vrea să elimine pensiile speciale și să crească vârsta de pensionare Adi pe Primăria Târgu Jiu investește într-un parc de două hectare într-o zonă nelocuită GEO pe Un cunoscut șef se pensionează din CEO Sică ot Bolboci pe Zona turnului de la CET, pusă în valoare de autoritatea municipală! Trei proiecte integrate, în curs Crăete pe CJ Gorj a reușit să sterilizeze până acum aproape 2.000 de câini cu stăpân Sanda/Tg. Jiu pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu Axel pe Ce spune liderul PSD despre zvonurile Romanescu-PNL Bîțu pe Bărbatul care a abandonat trei cățeluși într-o râpă a fost depistat de polițiști George pe Câinii fără stăpân din Bumbești Jiu, gestionați de o firmă din Giurgiu GEO pe O nouă distracție la Târgu Jiu: Arunca obiecte pe carosabil să sperie șoferii popica pe Consiliul de Administrație al IȘJ Gorj a dispus eliberarea din funcție a ambelor directoare de la Liceul Tehnologic Motru