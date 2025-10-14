spot_img
    Useriștii lui Miruță au vrut să blocheze și Cariera Roșia: Burduja atacă ministrul Mediului pentru întârzierea proiectelor energetice

    Useriștii lui Miruță au vrut să blocheze și Cariera Roșia: Burduja atacă ministrul Mediului

    Tensiuni între Ministerul Mediului și Consiliul de Energie au ieșit la iveală, după ce Diana Buzoianu, ministrul Mediului, întârzie emiterea acordurilor de mediu pentru trei proiecte strategice de infrastructură energetică.

    Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan și fost ministru al Energiei, a criticat dur această întârziere. „Este inacceptabil să existe orice fel de întârziere în emiterea acordurilor de mediu pentru proiectele energetice majore ale României”, a declarat Burduja pentru STIRIPESURSE.RO.

    În prezent, Buzoianu a emis doar acordul de mediu pentru Hidrocentrala Pașcani, după mai multe critici venite din partea Partidului Social Democrat, partener de coaliție. Restul proiectelor – hidrocentralele de la Cerna-Motrul-Tismana, Cornetu-Avric și Surduc-Siriu – așteaptă încă aprobarea.

    „Timp de doi ani, ca ministru, am luptat constant pentru deblocarea și accelerarea acestor investiții strategice. Îmi mențin poziția că ele trebuie finalizate cât mai repede”, a subliniat Burduja.

    În contextul crizei energetice, fostul ministru a amintit că România a plătit anul trecut până la 27.000 de lei pentru un megawatt-oră, în timp ce acum prețul ajunge și la 1 leu pe megawatt-oră. Totodată, el a precizat că Ministerul Energiei nu are atribuții legale de a interveni direct în piața energiei, aceasta fiind responsabilitatea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

    Disputa evidențiază tensiunile din coaliție și întârzierile birocratice care pot afecta dezvoltarea strategică a infrastructurii energetice românești.

    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
