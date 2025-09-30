Aparegio anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 30.09.2025, în Drăguțești

Aparegio Gorj S.A. – CED TARGU-JIU, anunţă întreruperea furnizării apei potabile în data de 30.09.2025, în intervalul orar 10:45 -12:00, in urma avariei aparute la conducta de distributie apa potabila din Sat Urechești, Comuna Drăguțești.

Zonele afectate de lipsa apa sunt:

– Sat Urechești, Comuna Drăguțești

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat utilizatorilor din zonă, la reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate. Recomandăm să nu se folosească apa în scopuri casnice până la limpezirea completă