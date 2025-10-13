Jocurile de noroc online reprezintă o piață cu o popularitate în creștere, cu peste 600 de milioane de conturi active la nivel global și cu o valoare ascendentă, de la 106.22 miliarde de dolari în 2024 la 117.5 miliarde de dolari în 2025. Prognoza pe cinci ani indică un potențial de creștere de 12.3% pe an, până la valoarea de 186.6 miliarde de dolari.

Cele mai importante piețe iGaming sunt reprezentate de statele din Europa, Asia și America Latină, în timp ce Africa s-a alăturat listei datorite reglementarii jocurilor de noroc online în Kenya. America de Nord este reprezentată de Canada, Mexic și trei state din SUA: Pennsylvania, New Jersey și Nevada. Însă, nu toate statele lumii au legalizat jocurile online bazate pe hazard, unele fiind extrem de stricte în privința acceptării acestora, iar altele aflându-se în proces de reglementare.

Operatorii care activează în mediul digital, așa cum este și Yep online casino , o platformă iGaming licențiată internațional, le oferă jucătorilor de pe piețele reglementate o alternativă la cazinourile și casele de pariuri locale. Pentru a intra pe piețele reglementate sau pe cele nou reglementate, companiile care dețin și operează platformele cu jocuri de noroc utilizează o serie de strategii de marketing pentru a atrage și reține jucătorii, care sunt prezentate în acest articol.

Ce înseamnă piețe reglementate de jocuri de noroc online?

Piețele reglementate iGaming sunt piețe în care există un cadru legal pentru desfășurarea activității de jocuri de la distanță bazate pe hazard. Operatorii care activează în aceste zone se supun monitorizării efectuate de o autoritate locală, care are atribuții speciale din partea statului. Autorizarea jocurilor se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare; în România, autoritatea desemnată să reglementeze activitatea operatorilor online este Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

ONJN este instituția abilitată să emită licențe locale pentru operatori, care reprezintă documentul ce le permite companiilor licențiate să activeze legal în România. În afara României, printre piețele reglementate se numără cele din Germania, Marea Britanie, Spania, Italia, Cehia, Brazilia, Canada și altele. Mai există și piețele negre, în care jocurile bazate pe șanse nu sunt acceptate, fiind complet interzise din rațiuni legate de religie, cultură sau politică, precum și piețele nereglementate.

Piețele nereglementate sunt lipsite de o reglementare clară, dar jocurile de noroc online sunt permise. Aceste piețe reprezintă o alternativă pentru operatorii noii, care nu își permit să plătească pentru licențele locale; sunt cunoscute și sub denumirea de piețe gri. Pentru aceste regiuni există posibilitatea de a se reglementa în viitor sectorul jocurilor iGaming.

Top 7 strategii pentru operatorii de pe piețele noi de jocuri digitale de noroc

Pentru a ajunge într-o poziție dominantă pe o piața iGaming, operatorii au nevoie să-și creeze o bază de clienți cât mai vastă, să își fidelizeze clienții atrași pe platforme și să îi determine să revină pentru a juca. De aceea, operatorii folosesc următoarele 7 strategii pentru a-și atinge obiectivele:

Derularea programelor de marketing afiliat – acestea sunt programe de promovare a serviciilor operatorilor pe bază de recomandare, pentru fiecare client nou, afiliatul primind un comision din partea operatorului; Desfășurarea de programe de gamificare – acestea sunt programe care le acordă jucătorilor recompense în funcție de completarea de misiuni, provocări, atingerea unor niveluri sau efectuarea de acțiuni și care cresc nivelul de angajament al jucătorilor; Desfășurarea de evenimente și promoții cu termen limitat de participare – acestea sunt campanii promoționale care se desfășoară doar într-un interval de timp limitat, fiind acordate premii valoroase, care îi determină pe jucători să participe; Integrarea de sisteme CRM – sunt programe care permit companiilor din domeniul jocurilor online de noroc să maximizeze randamentul investițiilor prin fidelizarea membrilor ca urmare a stabilirii unei relații foarte apropiate cu aceștia; Derularea de campanii promoționale pe canalele de social media – este o strategie care permite atingerea unei audiente variate, mai ales dacă sunt utilizate servicile unor influenceri de pe rețelele de socializare; Desfășurarea de campanii de publicitate plătită cu o targetare unidirecționată – este o strategie care implică analiza publicului-țintă, crearea unui profil comun, identificarea așteptările consumătorilor din acest segment, conceperea unor promoții care să se plieze pe dorințele acestora și monitorizarea performanței și optimizarea constantă a ofertelor promoționale pentru a obține rezultatele dorite; Crearea de conținut optimizat SEO pentru atragerea clienților pe termen lung – este o strategie care implică optimizarea căutării de pe paginile de internet prin intermediul motoarele de căutare, așa cum este Google, strategia consolidând poziția pe piață, oferind recunoaștere brandului și crescând interesul din partea jucătorilor din mediul digital.

Utilizarea acestor 7 strategii, coroborată cu menținerea unui nivel ridicat de interacțiune cu clienții pentru a le afla părerile, precum și adaptarea la modificarea reglementarilor de pe piață contribuie la obținere succesului pe piețele nou reglementate pentru operatorii iGaming.