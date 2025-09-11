Tânăr de 25 de ani din Runcu, decedat în urma unei boli grave

Constantin Șerban, tânăr din comună Runcu, sat Bâlta, a decedat astăzi la vârsta de 25 de ani. Tânărul a fost diagnosticat cu o boală gravă care, în ciuda tratamentului, nu s-a stopat ci s-a extins ducând la decesul acestuia. Medicii au considerat că pentru Costi nu se mai poate face nimic astfel că i-au indicat să revină la domiciliu pentru a muri în liniște. Aseară însă starea de sănătate a tânărului Costi s-a agravat, motiv pentru care, pentru speranța, s-a chemat o ambulanță. Din păcate, personalul de pe ambulanță a considerat că pentru pacient nu se putea face nimic, starea sa de sănătate fiind afectată de boala amintită.

Sunt zeci de mesaje de condoleanțe pentru acest tânăr care mai are un frate și părinții separați.

„Comunitatea noastră este în doliu! A plecat mult prea devreme din această lume Șerban-Constantin (Cușu) un fiu al satului Bâlta! Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veșnică, iar familiei putere și mângâiere”, a transmis primarul comunei Runcu.