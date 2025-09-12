Lege nouă: Părinții cu copii încadrați în grad de handicap primesc 8 zile de telemuncă pe lună

Camera Deputaților a adoptat o lege importantă pentru sprijinirea părinților care au în întreținere copii cu dizabilități. Potrivit noilor reglementări, angajații care au copii în vârstă de până la 18 ani, încadrați în grad de handicap, vor beneficia de 8 zile pe lună de muncă de acasă sau în regim de telemuncă, cu excepția cazurilor în care specificul activității nu permite acest lucru.

Proiectul modifică Codul muncii și aduce o măsură de sprijin direct pentru familiile care se confruntă cu dificultăți speciale în creșterea și îngrijirea copiilor.

Zile suplimentare pentru familiile cu mai mulți copii

Legea prevede și un sprijin suplimentar pentru părinții care au în întreținere mai mulți copii cu handicap sau pentru cei care au gemeni, tripleți sau multipleți. În aceste cazuri, se acordă câte 2 zile în plus pentru fiecare copil, peste cele 8 zile deja prevăzute.

Astfel, un părinte cu doi copii încadrați în grad de handicap va putea lucra de acasă 12 zile pe lună, iar unul cu trei copii va beneficia de 14 zile lunar de muncă la domiciliu sau telemuncă.

Adoptarea legii – un sprijin real pentru familii

Textul legislativ precizează că aceste zile se acordă în baza Legii nr. 81/2018 privind reglementarea telemuncii, iar Camera Deputaților, fiind for decizional, a aprobat definitiv proiectul.

Prin această măsură, statul urmărește să ofere părinților posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de copiii lor, facilitând totodată echilibrul între viața profesională și cea personală.