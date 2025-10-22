spot_img
    Surse: Comisia Europeană a aprobat cererea României de prelungire a activității grupurilor pe cărbune din CE Oltenia

    Complexul Energetic Oltenia
    Complexul Energetic Oltenia(CEO)

    Comisia Europeană a transmis un răspuns favorabil Guvernului României privind solicitarea de prelungire a activității grupurilor energetice pe cărbune ale Complexului Energetic Oltenia (CEO), potrivit informațiilor obținute pe surse de redacția noastră.

    Decizia vine în urma negocierilor purtate în ultimele luni între autoritățile române și reprezentanții executivului european, în contextul discuțiilor privind calendarul de renunțare la producția pe bază de cărbune și adaptarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) la noile realități energetice.

    Sursele noastre precizează că aprobarea Comisiei vizează o prelungire limitată a funcționării unor grupuri energetice din cadrul CE Oltenia, cu scopul de a asigura stabilitatea sistemului energetic național și securitatea aprovizionării cu energie în sezonul rece.

    Anunțul oficial este așteptat în această după-amiază, în cadrul conferinței de presă programate la ora 17:00 la Palatul Victoria.

    Potrivit acelorași surse, documentul transmis de Comisie include și o serie de condiții privind modernizarea capacităților existente și accelerarea investițiilor în surse regenerabile de energie, astfel încât România să își poată respecta angajamentele asumate privind decarbonizarea.

    Ana Bîrcă
    Ana Bîrcăhttp://www.igj.ro
