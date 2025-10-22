Jandarmii gorjeni, primii la fața locului la un accident rutier în județul Hunedoara

În cursul acestei zile, un echipaj de jandarmi gorjeni, care se afla în deplasare pentru a se întoarce dintr-o misiune de însoțire a unui transport de produse cu caracter special, a intervenit rapid la un accident rutier produs în apropiere de Hațeg, județul Hunedoara, între un autoturism și o ambulanță.

„După observarea accidentului, fiind primii la fața locului, jandarmii gorjeni au intervenit în sprijinul celor implicați în accident, pentru scoaterea pacientei transportate de ambulanță și pentru izolarea zonei până la sosirea echipajelor specializate.



Reacția rapidă și intervenția în sprijinul semenilor, apelarea serviciilor de urgență, evaluarea persoanelor implicate în accident, securizarea locului accidentului precum și atenționarea celorlalți participanți la trafic despre evenimentul rutier produs sunt primele măsuri esențiale în caz de accident rutier.

Îi felicităm pe colegii noștri pentru profesionalismul manifestat în intervenția pentru siguranța cetățenilor și îi așteptăm să revină în siguranță, la unitate“, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Gorj