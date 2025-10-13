Ce grupuri energetice ar putea rămâne în funcțiune până în 2029!

Discuțiile importante purtate de ministru Energiei, Bogdan Ivan, dau speranța angajaților CE Oltenia. Deputatul Mihai Weber este optimist că termenele vor fi decalate. 2029 ar putea fi un nou termen pentru energie pe bază de cărbune.

„E nevoie de CE Oltenia pentru că vorbim de siguranță energetică din țară. Dacă iese cărbunele de pe piața, sunt plauzibile scenarii de lucru sumbre. Când vorbim de CE Oltenia vorbim de Gorj, nu poți să închizi brusc, trebuie să existe o trecere. Acele parcuri și acele grupuri pe gaz au deja întârzieri. Peste câteva luni un grup de la Cernavodă intră în mentenanță. Toate aceste aspecte au fost puse pe masa Comisiei. S-a discutat despre două scenarii de lucru: undeva, menținerea a trei grupuri până în anul 2029 și două grupuri în rezervă tehnică. Aceste scenarii sau un grup în rezervă de capacitate și unul în rezervă tehnică, foarte bine definite, și, dacă este nevoie, de intervenții legislative. Dar se merge pe această abordare, în sensul că trebuie, până în anul 2029, menținute trei grupuri în funcțiune. Dacă nu mă înșel, e vorba de două grupuri de la Rovinari și unul de la Turceni, și câte un grup de la fiecare termocentrală Rovinari și Turceni în rezervă de capacitate. Deci, vreau să vă spun că eu am certitudinea că acest lucru se va întâmpla și e o chestiune de zile până când vom primi un răspuns oficial”, transmis Mihai Weber.

