    Bogdan Ivan: „Termocentralele trebuie să funcționeze atâta timp cât România are nevoie de ele" – Noi consultări privind viitorul Complexului Energetic Oltenia

    Bogdan Ivan: „Termocentralele trebuie să funcționeze atâta timp cât România are nevoie de ele”

    Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat că termocentralele din România trebuie să funcționeze „atâta timp cât țara are nevoie de ele”, în contextul tranziției energetice și al negocierilor cu Comisia Europeană privind planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia.

    „Astăzi am avut o nouă rundă de consultări cu reprezentanții sindicatelor din Complexul Energetic Oltenia și conducerea companiilor, pentru a clarifica toate detaliile legate de planul de restructurare revizuit și pașii concreți pe care îi facem pentru menținerea capacităților pe cărbune în funcțiune”, a transmis ministrul într-o postare oficială.

    Bogdan Ivan a subliniat că Ministerul Energiei face „toate eforturile pentru a găsi soluții viabile și echilibrate”, care să răspundă atât cerințelor Comisiei Europene, cât și nevoilor economice și sociale ale regiunilor Oltenia.

    Ministrul anunțat că, după finalizarea discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene, va urma o nouă întâlnire cu sindicatele din cadrul CE Oltenia. „Toți pași pentru prelungirea activității CE Oltenia sunt făcuți în dialog permanent cu oamenii care asigură, zi de energie României”, a adăugat Bogdan Ivan.

    Complexul Energetic Oltenia este unul dintre principalii producători de energie electrică din România, cu un rol esențial în echilibrarea sistemului energetic național. În prezent, compania se află într-un amplu proces de restructurare și tranziție către surse de energie mai puțin poluante, în acord cu obiectivele de mediu stabilitate la nivel european.

