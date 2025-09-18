CEO și-a recuperat împrumutul de 70 de milioane de euro acordat Societății Electrocentrale Craiova

Complexul Energetic Oltenia (CEO) a anunțat că și-a recuperat integral împrumutul în valoare de aproximativ 70 de milioane de euro, acordat Societății Electrocentrale Craiova, entitate cunoscută anterior sub denumirea de Sucursala Electrocentrale Craiova 2. Împrumutul nu a constat în fonduri bănești directe, ci în aproape un milion de certificate de emisii de dioxid de carbon (CO2), utilizate de companiile energetice pentru a-și respecta obligațiile impuse de reglementările europene privind emisiile poluante.

Decizia privind acordarea sprijinului a fost luată la data de 26 septembrie 2024, în cadrul unei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia. Acționarii au aprobat atunci punerea la dispoziție a unui număr maxim de 1.000.000 de certificate de CO2, în condiții de piață, cu termen de rambursare fixat până la 1 septembrie 2025.

Pentru a garanta rambursarea, a fost constituit un mecanism financiar în valoare totală de 350 de milioane de lei. Din această sumă, 331 de milioane de lei au provenit dintr-un credit contractat de Electrocentrale Craiova de la Exim Banca Românească, instituție financiară cu capital majoritar de stat. Diferența, de aproape 19 milioane de lei, a fost asigurată din resurse proprii ale societății beneficiare. Ulterior aprobării, garanțiile au fost efectiv instituite, iar Electrocentrale Craiova a semnat un contract pentru preluarea a 960.000 de certificate de CO2.

Aceste instrumente financiare au reprezentat o soluție temporară pentru acoperirea obligațiilor de mediu și pentru evitarea acumulării unor penalități sau dezechilibre majore în activitatea Electrocentrale Craiova. Rambursarea împrumutului în termen și conform condițiilor stabilite a demonstrat capacitatea societății de a-și onora angajamentele contractuale, în ciuda presiunilor economice și financiare cu care se confruntă sectorul energetic.

Potrivit declarațiilor lui Constantin Ștefan, reprezentant al Complexului Energetic Oltenia, toate sumele aferente împrumutului au fost recuperate integral de către compania energetică. Acesta a subliniat că operațiunea s-a derulat în parametrii stabiliți inițial și că, din punct de vedere financiar, CEO nu a înregistrat pierderi.

Recuperarea împrumutului contribuie la consolidarea poziției Complexului Energetic Oltenia, o companie strategică pentru sistemul energetic național, și confirmă faptul că astfel de mecanisme de sprijin între entități din același sector pot funcționa eficient atunci când sunt bine reglementate și garantate. În același timp, situația scoate în evidență dificultățile generate de obligațiile de mediu și de costurile aferente certificatelor de emisii, elemente care influențează semnificativ activitatea producătorilor de energie pe bază de combustibili fosili.

