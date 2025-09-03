Consultații gratuite pentru gorjenii care suferă de boli de rinichi

Pacienții din Gorj pot beneficia de consultații gratuite la Cabinetul de Nefrologie din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Serviciile sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie și a cardului de sănătate. Programările se fac la numărul de telefon 0741.151.346.

Specialiștii în nefrologie se ocupă cu diagnosticarea și tratarea bolilor de rinichi, monitorizarea pacienților transplantați și gestionarea tulburărilor electrolitice sau acido-bazice. Printre afecțiunile frecvent tratate se numără insuficiența renală acută sau cronică, infecțiile urinare recurente, glomerulonefritele, pielonefritele, precum și problemele asociate bolilor sistemice, cum ar fi diabetul și hipertensiunea.

Medicii atrag atenția că vizitele la cabinetul de nefrologie sunt importante nu doar pentru pacienții cu afecțiuni renale diagnosticate, ci și pentru prevenirea problemelor de sănătate.