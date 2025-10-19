CSM Târgu Jiu, egal pe terenul argeșenilor de la ARO Câmpulung Muscel, scor 1-1

CSM Târgu Jiu a terminat sâmbătă, 18 octombrie, la egalitate, scor 1-1, în deplasare, cu ARO Câmpulung Muscel. Partida a contat pentru etapa a 9-a din Seria a 6-a din Liga 3. Gorjenii au condus cu 1-0 prin golul marcat de Florin Șantia în minutul 66. Gazdele au egalat pe finalul meciului, în minutul 88.

CSM Târgu Jiu a înregistrat al doilea rezultat de egalitate la rând în campionat. După remiza cu Râmnicu Vâlcea, gorjenii au remizat de această dată în deplasare, cu Aro Câmpulung. Fotbaliștii lui Mario Găman au fost însă foarte aproape de victorie, după ce Florin Șantia, folosit în premieră ca titular, a marcat pentru gruparea gorjeană în minutul 66, dar gazdele au egalat în minutul 88.

CSM Târgu Jiu a început cu următorul ”11”: Alexandru Oprița – Sebastian Popescu, Flavius Dumbrăvean, Lucian Marina, Marius Miruță, Mario Lupulescu, Bogdan Brășfăleanu, Florin Șantia, Adelin Pîrcălabu(cpt.), Gabriel Dodoi, Bebeto Lupuleț. Rezerve: Fabian Bălășoiu, Fabian Bărănescu, Adrian Cărămidaru, Alexandru Stăpan, Eduard Trăistaru, Tudor Pătrășcoiu, Nicholas Geană, Robert Ciocea.

CSM Târgu Jiu a început bine confruntarea cu argeșenii și a semnat prima mare ocazie a partidei, prin Bebeto Lupuleț. Atacantul echipei noastre a prins un șut bun, dar pe direcția portarului. Gorjenii au continuat să pună presiune pe careul advers, dar fără să fructifice oportunitățile avute în prima parte a jocului. Gazdele au avut și ele șansa lor, în min 42, dar Oprița a fost la post și cele două echipe au intrat la egalitate la vestiare.

Repriza secundă a început cu CSM Târgu Jiu în atac, iar insistențele gorjenilor au fost răsplătite de golul reușit de Florin Șantia în minutul 66. La primul său meci ca titular, tânărul jucător gorjean de doar 18 ani, Florin Șantia, a reușit să deschidă scorul după o acțiune individuală și un șut din interiorul careului, fară șansă pentru portarul gazdelor. Fotbaliștii lui Mario Găman au preluat total inițiativa și au mărit presiunea la poarta argeșenilor. A urmat o serie de ocazii uriașe. În minutul 73, Adelin Pîrcălabu a șutat din 8 metri, dar portarul gazdelor a avut o intervenție uluitoare. În minutul 76, Lucian Marina putea majora scorul, dar mingea trimisă de fundașul gorjean din 6 metri nu și-a găsit ținta. În minutul 77, Bebeto a ajuns în situație de unu la unu cu portarul gazdelor, dar nu a găsit soluția optimă de a rezolva situația și meciul. În minutul 80, Gabriel Dodoi a părăsit terenul, iar în locul său a intrat Tudor Pătrășcoiu. În minutul 84, Nichola Geană, intrat în minutul 62 în locul lui Bogdan Brășfăleanu, a avut și el ocazia să închidă meciul, dar șutul său din 10 metri, din postura de singur cu portarul, a trecut peste poartă. Tot Geană a mai avut o oportunitate în minutul 86, dar șutul său a trecut pe lângă poartă. Din păcate, în minutul 88, la singura oportunitate din repriza secundă, argeșenii au reușit să egaleze, la o acțiune care nu anunța mare lucru. S-a terminat 1-1 și Mario Găman și-a găsit cu greu cuvintele după ce echipa gorjeană a scăpat victoria printre degete, la capătul unui meci pe care l-a dominat clar în repriza secundă și în care a ratat ocazii imense de a închide meciul. Mario Găman s-a bucurat însă pentru reușita tânărului Florin Șantia.

Mario Găman, antrenor principal CSM Târgu Jiu: ”După un asemenea meci vă spun sincer că nu știu ce să mai zic. Să avem 1-0, să avem 4 ocazii imense, ocazii din care e mai greu să ratezi decât să marchezi, și să avem șansa să ne desprindem pe tabela de marcaj și să câștigăm 3 puncte, pe care le meritam cu prisosință, pentru ca apoi să fim egalați în final pe o centrare, care nu anunțaă nimic, nu mai știu ce e corect și ce nu în fotbal. Sunt bucuros că a marcat un copil de 18 ani astăzi la debutul lui ca titular, dar din păcate am irosit 2 puncte imense.”

CSM Târgu Jiu: Alexandru Oprița – Sebastian Popescu, Flavius Dumbrăvean, Marius Miruță, Mario Lupulescu, Bogdan Brășfăleanu(min.62 Bogdan Brășfăleanu), Florin Șantia, Adelin Pîrcălabu(cpt.), Gabriel Dodoi(min.80 Tudor Pătrășcoiu), Bebeto Lupuleț. Rezerve: Fabian Bălășoiu, Fabian Bărănescu, Adrian Cărămidaru, Alexandru Stăpan, Eduard Trăistaru, Robert Ciocea. Antrenor principal: Mario Găman. Antrenor secund: Dan Staicu. Antrenor secund: Sorin Vintilescu. Antrenor secund: Florin Popete. Antrenor cu portarii: Dorin Hîrsu. Maseur: Titi Balaci. Delegat: Daniel Popescu.

