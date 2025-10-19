„Dăm tare cititului cu voce tare!” – lectura, sărbătorită la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Târgu Jiu

Proiectul educațional „Dăm tare cititului cu voce tare!” a adus lectura mai aproape de sufletul copiilor, printr-o serie de ateliere de lectură activă desfășurate în școlile gorjene. Ultima întâlnire din cadrul proiectului a avut loc ieri, la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu” din Târgu Jiu, într-un cadru cald și primitor – biblioteca școlii.

Sub îndrumarea doamnei profesoare de limba română – limbă germană, Mădălina Gheorghe, povestitoare în cadrul Atelierului de Lectură Activă Fabularium by Curious Minds din București, și a doamnei profesoare Pânișoară Elena Ștefania, elevii au explorat lectura într-un mod diferit: prin joc, emoție și interacțiune. Activitatea a îmbinat armonios învățarea cu bucuria, stimulând curiozitatea și imaginația copiilor.

Atmosfera a fost completată de ceaiul cald, gustările tradiționale și zâmbetele participanților, transformând atelierul într-o adevărată sărbătoare a lecturii.

Organizatorii transmit mulțumiri tuturor partenerilor, profesorilor și elevilor implicați, care au contribuit la succesul unui proiect ce dovedește că educația poate fi, înainte de toate, o experiență trăită cu sufletul.

