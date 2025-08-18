spot_img
    Eveniment

    Șofer din Târgu-Jiu prins conducând cu peste 200km/h pe drumul expres

    Un şofer din Targu Jiu fost înregistrat, în weekend, de aparatul radar în timp ce conducea cu viteză de 208 kilometri pe oră pe DEx 12, drumul expres care face legătura între Pitești și Craiova. Este doar unul dinte zecile de şoferi depistaţi pe şoselele din județul Dolj în timp ce depăşesc limita legală de viteză.

    „Un tânăr de 29 de ani, din Târgu Jiu, judeţul Gorj, a fost depistat de poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Dolj în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 208 de km/h, pe DEx 12, către Balş. Tânărul a fost sancţionat contravenţional, conform prevederilor OUG 195/2002 Rep., fiind dispusă şi măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile”, informează, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj.

    Gorjeanul este doar unul dintre zecile de şoferi amendaţi, în ultimele două zile pentru depăşirea vitezei pe şoselele din Dolj.

    Vineri şi sâmbătă, poliţiştii doljeni au făcut numeroase controale şi au amplasat radare pe mai multe drumuri din judeţ, aplicând peste 200 de sancţiuni contravenţionale, din care peste 70 pentru depăşirea vitezei legale. Valoarea totală a sancţiunilor este de aproximativ 70.000 de lei. si la Gorj s-a favut o actiune similară.

